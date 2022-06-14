Лунинецкий район: травмирована пассажирка

12.06.2022 в 15:40 34-летний житель города Лунинца управлял автомобилем «SKODA FABIA» и двигался по автодороге Р-23 «Минск — Микашевичи». На 192-м километре указанной дороги, по предварительной информации, уснул за рулем, съехал в левый по ходу движения кювет и допустил опрокидывание автомобиля

В результате ДТП 33-летняя пассажирка, находившаяся на заднем пассажирском сиденье справа, с травмами госпитализирована. Проводится проверка.

По информации УВД Брестского облисполкома