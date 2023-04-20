Лунинецкий район занесён на Доску почета Брестской области, среди организаций — Лунинецкая ПМК-19

Руководителем области Юрием Шулейко подписано решение Брестского областного исполнительного комитета №238 от 14 апреля 2023 года «О занесении на Доску почета Брестской области победителей соревнования 2022 года».

За достижение в 2022 году наилучших результатов в выполнении основных целевых показателей прогноза социально-экономического развития победителями соревнования признаны и будут занесены на Доску почета Брестской области: среди районов – Каменецкий и Лунинецкий районы; среди сельских Советов, городов районного подчинения – Беловежский сельсовет Каменецкого района.

Среди промышленных организаций и организаций топливно-энергетического комплекса первое место получило открытое акционерное общество «Кобринский маслодельно-сыродельный завод»; второе место – открытое акционерное общество «Савушкин продукт», г. Брест.

Три победителя названы среди организаций агропромышленного комплекса: открытое акционерное общество «Спорово», Березовский район (первое место); унитарное аграрное предприятие «Молодово-Агро», Ивановский район (второе место); открытое акционерное общество «Беловежский», Каменецкий район (третье место).

Среди строительных организаций победило и будет занесено на Доску почета государственное унитарное строительное предприятие «Лунинецкая ПМК-19»; среди организаций связи – Барановичский зональный узел электросвязи Брестского филиала республиканского унитарного предприятия электросвязи «Белтелеком»; среди организаций сферы услуг (торговли и общественного питания, сферы бытового обслуживания) – открытое акционерное общество «Брестская областная база «Бакалея».

Чести быть занесенными на областную Доску почета среди организаций науки и образования (высшие учебные заведения, научно-исследовательские учреждения, средние специальные учреждения образования, средние общеобразовательные школы, лицеи, гимназии) удостоились два учебных заведения: за первое место – учреждение образования «Барановичский государственный колледж технологии и дизайна»; за второе место – учреждение образования «Пинский государственный аграрный технологический колледж».

Победителями соревнования стали: учреждение культуры «Березовский историко-краеведческий музей» – среди учреждений культуры; учреждение здравоохранения «Кобринская центральная районная больница» – среди учреждений медицины; государственное специализированное учебно-спортивное учреждение «Брестский областной центр олимпийского резерва по водным видам спорта» –среди учреждений физической культуры, спорта и туризма.

Победителям соревнования за достижение в 2022 году, занесенным на Доску почета Брестской области, будут вручены Почетные дипломы с поощрением из средств областного бюджета.

По информации Брестского облисполкома zarya.by

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