Лунинецкий РОВД предупреждает: мошенники придумали новый развод с помощью «Telegram»

Мошенники придумали новый развод. Взламывают учетные записи в мессенджере «Telegram».

Как рассказала «Лунінецкім навінам» старший оперуполномоченный Лунинецкого РОВД Ирина Ванюк, жительнице Лунинца в данном мессенджере пришло сообщение от ее знакомой, которая просила проголосовать за участницу конкурса. Потерпевшая, ничего не подозревая, перешла по ссылке и далее потребовалось ввести код, который поступил в данном мессенджере, что она вскоре и сделала. После чего от ее имени стали рассылаться сообщения с просьбой о переводе денежных средств на лечение ребенка. К слову, мошенники установили двухфакторную защиту данной учетной записи и тем самым восстановить доступ на данный момент проблематично.

Милиция предупреждает: не переходите по ссылкам, даже если они поступают от ваших знакомых или родственников. Тем более не пересылайте денежные средства по просьбе иных лиц, даже если вы хотите помочь.

Если вы все же хотите сделать доброе дело, то убедитесь, что деньги не попадут на счет мошенников! То есть необходимо связаться с инициатором (с помощью других мессенджеров, социальных сетей или позвонить на абонентский номер) и уточнить, действительно ли нужны деньги на лечение.

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