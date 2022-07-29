«Лунинецкий спецназ, несчастные случаи на производстве и итоги фотоконкурса «В кадре — детство» — читайте в номере газеты «Лунінецкія навіны» за 29 июля
Основные темы номера «Лунінецкіх навін» за 29 июля:
— Ситуацию на уборке урожая в районе и выполнение поставленных Президентом задач прокомментировал председатель районного исполнительного комитета Александр Савина.
— На прыёме ў губернатара пабывалі нашы зямлячкі — лунінчанкі Лізавета Сыцэвіч і Варвара Біцутка, Ксенія Верас з Вулькі 2 і Анастасія Івашкевіч з Мікашэвіч.
— Гектары новых возможностей. Самые важные изменения обновленного Кодекса о земле
— 5-я отдельная бригада спецназа, которая базируется в Марьиной Горке, по праву считается одним из элитных соединений Вооруженных Сил Беларуси и входит в состав сил специальных операций армии нашей страны. Именно здесь проходит срочную службу наш земляк Артем Невинчаный.
— У нядзелю маракі, у тым ліку і ўраджэнцы Лунінеччыны, будуць ўспамінаць незабыўны час службы на флоце.
— На Лунінеччыне захоўваецца тэндэнцыя павелічэння колькасці дзяцей, якія знаходзяцца ў сацыяльна-небяспечным становішчы.
— С акцентом на расширение сети и улучшение качества. Работники отдела рабочего снабжения станции Лунинец, входящего в состав открытого акционерного общества «ДорОРС», встречают профессиональный праздник с приподнятым настроением
— С 1 сентября за парты сядут почти полторы тысячи микашевичских школьников, из которых 683 – в СШ №2. Как идет подготовка к своеобразному комиссионному экзамену и получению заветного паспорта готовности, решили узнать в самом большом учреждении образования города гранитодобытчиков.
— По итогам первого полугодия этого года в организациях Лунинецкого района зарегистрировано 2 несчастных случая на производстве, которые относятся к категории тяжелых.
— Проект «Семейная реликвия». Жители Лунинецкого района рассказывают о семейных реликвиях.
— Строительство базовой станции А1 в Лунинецком районе
— Снимки оставшихся участников и итоги фотоконкурса «В кадре – детство»