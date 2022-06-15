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Лунинецкий врач отмечена нагрудным знаком «За труд во имя жизни»

15.06.2022
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В Бресте, как уже ранее сообщалось, состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника 

Лучшим медицинским работникам вручили заслуженные награды. Нагрудным знаком «За труд во имя жизни» отмечена заведующая отделением скорой помощи Лунинецкой ЦРБ Татьяна Захарова.

Эта профсоюзная награда вручается работникам, которые, оставаясь верными своей профессии и следуя высокому призванию медицинского работника, самоотверженно трудились и прилагали все усилия для победы в битве за здоровье и жизнь пациентов, в том числе с COVID-19.

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