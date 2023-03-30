Лунинецкое райпо: рост собственного производства, заготовок и почти 2 миллиона долларов от экспорта

В 2022 году Лунинецкому райпо удалось обеспечить товарооборот на каждого жителя района в размере 1,1 тысячи рублей – это второй результат по облпотребсоюзу. Товарооборот вырос до 70 миллионов рублей, что позволило получить валовые доходы, обеспечивающие безубыточную работу и финансовую стабильность.

В месте с этим кооператоры на развитие всех отраслей своей деятельности направили 1 миллион 226 тысяч рублей собственных средств, в том числе в торговую сеть — 591 тысячу.

Ставя задачи на перспективу, председатель правления райпо Максим Сумар обозначает планку объема выручки в сумме 76,5 миллиона рублей. Для этого есть возможности, но, по словам руководителя, без напряженного труда каждого, без рачительного подхода при реализации всех программ, личной ответственности руководителей и специалистов желаемого результата не достичь.

Максим Андреевич отмечает, что в промышленности темпы роста за прошлый год составили 110,4 процента. Большая работа проделана по поставкам на экспорт. Всего отгружено продукции на сумму 1,9 миллиона долларов США. Вместе с тем, будет уделяться внимание расширению ассортиментной линейки и углубленной переработке. чтобы иметь продукцию с большей добавленной стоимостью и, соответственно, получать больше прибыли.

Говоря о заготовках, председатель правления подчеркнул их важность для жителей Лунинетчины и райпотребсоюза. Заготовительный оборот составил 12 миллионов 764 тысячи рублей, что на 856 тысяч больше, чем в предыдущем году.

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