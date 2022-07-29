Лунинецкое райпо выдает направления на обучение в УО «Барановичский технологический колледж» Белкоопсоюза

Вниманию выпускников школ и их родителей! Лунинецкое райпо выдает направления на обучение в УО «Барановичский технологический колледж» Белкоопсоюза (за счет средств организаций) с последующим трудоустройством. На уровень профессионально-технического и среднего специального образования.

После получения среднего специального образования имеется возможность получения высшего образования по сокращенному сроку обучения в УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации».

По вопросам получения направления на обучение обращаться в Лунинецкое райпо по телефону 2-32-53.