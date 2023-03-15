Лунинецкое структурное подразделение ДОСААФ стало лучшим в Брестской области третий год подряд!

Став третий год подряд лучшим структурным подразделением ДОСААФ в Брестской области, переходящий Кубок победителя теперь на постоянной основе остается в Лунинецкой ГОС ДОСААФ.

Жизнь показывает, что стране и обществу важна работа массовой оборонной организации. Сотрудники Лунинецкой ГОС ДОСААФ сохраняют и приумножают традиции нескольких поколений, совершенствуют методику преподавания военно-прикладных дисциплин, большое внимание уделяют патриотическому и физическому воспитанию. Это подтвердило выступление председателя Петра Рудовича на собрании коллектива, приуроченного к 96-летию образования общества.

О направлении, которое является одним из главных в организационной структуре – военно-патриотическом и духовно-нравственном воспитании молодежи, развитии технических видов спорта – рассказала инструктор по организационно-массовой и спортивной работе Елена Петренко:

– В Год исторической памяти эта тема была особенно актуальна. Мы стараемся делать все возможное, чтобы те, кто прошел школу ДОСААФ, стали истинными патриотами нашей Родины, чтобы мы могли гордиться ими. В 2022-м организовали и провели 51 мероприятие военно-патриотической и духовно-нравственной направленности (экскурсии, акции, тематические встречи, автопробеги, конкурсы, митинги) и 18 – спортивной. Наиболее важным и знаковым событием оказалось открытие военно-патриотического центра на базе Бостынской СШ. В Год мира и созидания мы продолжим деятельность в этом направлении.

В учреждениях образования, на предприятиях и в организациях города и района созданы 29 первичек, которые объединяют 2185 членов ДОСААФ. В 23-х из них функционируют спортивные секции. Заняв второе место в 1 лиге в Кубке БООС ДОСААФ по пулевой стрельбе, лунинецкие спортсмены завоевали путевку в высшую лигу. Копилка наград организационной структуры за прошлый год пополнилась золотой и бронзовой медалями соответственно чемпионата и первенства Республики Беларусь по мотоболу.

По словам Петра Рудовича, в этом большая заслуга главного тренера Александра Бабича, за что ему огромная благодарность. Как и за то, что по итогам успешного выступления звание «Кандидат в мастера спорта Республики Беларусь» присвоено трем мотоболистам и «Мастер спорта Республики Беларусь» – пяти.

Основным направлением деятельности остаются подготовка и переподготовка водителей различных категорий. В прошлом году автошколу закончили 728 учащихся, в том числе 324 водителя категории «В». Показатель сдачи с первого раза в МРЭО ГАИ остается одним из самых высоких в стране.

В целом коллектив успешно справился со всеми запланированными показателями, в том числе по итогам финансово-хозяйственной деятельности. Среднемесячный доход на одного штатного работника составил 2362 рубля. Лунинецкая ГОС ДОСААФ сработала прибыльно и рентабельно.

Петр Рудович выразил благодарность всем, кто оказывает содействие и помогает организационной структуре. Это руководство райисполкома, Совет ДОСААФ Республики Беларусь, районная газета «Лунінецкія навіны», а также общественные организации и объединения Лунинетчины.

Елена ДАНИЛОВИЧ.

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