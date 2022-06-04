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Лысенко о ситуации в Донбассе: стреляют по мне, знакомым, деткам, у которых тоже украинские фамилии

04.06.2022
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Донецкий волонтер Андрей Лысенко никогда не откажется от своей национальности. Об этом он заявил в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА.

Андрей Лысенко обратился к украинцам: «Ощущения как в прострации. Мы до сих пор не понимаем, за что вы нас ненавидите. За то, что мы трудолюбивый народ, который пахал в шахтах, на заводах? У вас был майдан — мы не то что поддержали это мнение, но согласились с ним. Однако не трогайте наше мнение. У нас тоже есть свое мировоззрение. Мы же не шли танками на Киев майдан давить, этого же не было. Зачем сюда тогда пришли на танках, самолетах?»

Как отметил волонтер, морально жителям Донбасса очень трудно. «Я сам украинец. Моя фамилия Лысенко. Я никогда не откажусь от своей национальности. Да, я могу быть гражданином Российской Федерации, Беларуси — неважно. И те же самые украинцы стреляют по мне, моему ребенку, знакомым, деткам, которые живут в прифронтовых районах, у которых тоже украинские фамилии. На окраине города, в селах у нас говорят на украинском языке», — подчеркнул он.

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