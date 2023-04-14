Магистр искусств провёл мастер-класс в Лунинце

13 апреля 2023 г. в ГУО «Детская школа искусств г. Лунинца» прошёл творческий обучающий семинар отделения «баян-аккордеон». Это мероприятие ежегодно проходит в рамках Лунинецкого районного методического объединения для учителей детских школ искусств г. Лунинца и района.

Вниманию присутствующих учителей из Лунинецкой, Микашевичской, Полесской, Дворецкой и Чучевичской детских школ искусств был представлен мастер-класс преподавателя по классу баяна Трофима Антипова с учащимися ДШИ г. Лунинца — Дукарец Эльвирой 4 кл. и Езепчук Ириной 5кл. (обе ученицы учителя Езепчук Людмилы Николаевны).

Музыкант Трофим Антипов — Магистр искусств, окончивший Санкт-Петербургскую консерваторию и магистратуру Белорусской Академии музыки, часто приглашается в составы жюри международных конкурсов и является художественным руководителем и организатором Международного конкурса баянистов и аккордеонистов «AccoPremium».

На примере работы с детьми он показал творческий, интересный, полезный и позитивный урок. Вдохновенно, в лёгкой манере общения с учениками и всеми присутствующими, играя на баяне, демонстрируя своё педагогическое и исполнительское мастерство, щедро делился профессиональными советами и жизненным опытом. Баянист рассказывал много интересных историй, связанных со встречами с известными музыкантами, исполнителями и композиторами, тем самым вовлекая в рабочий исполнительский процесс учащихся и ещё больше захватывая прекрасным звучанием своего инструмента — баяна.

Кульминацией методического дня при полном аншлаге был его концерт. Трофим Антипов — Лауреат многих престижных конкурсов, проводимых во всём мире в сольных и ансамблевых категориях, Лауреат Специального фонда Президента Республики Беларусь, солист Гомельской филармонии, концертирующий музыкант, побывавший на гастролях во многих странах мира.

Музыкант является нашим добрым другом, неоднократно посещающим нашу школу. И в этот раз концерт проходил в рамках международного юбилейного концертного тура «25 лет вместе». Исполнение было великолепным, зрители бурными аплодисментами и криками «браво», стоя, благодарили музыканта.

Ольга Белоус, директор ГУО «Детская школа искусств г. Лунинца»