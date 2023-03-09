Майор Ирина Ванюк из Лунинца — о жизни, службе и кибермошенниках

Как белорусские киберсыщики идут по электронному следу, как организованы преступные сети кибермошенников и почему очень глупо воровать чужие банковские карты? Об этом досконально знает майор милиции Ирина ВАНЮК и систематически информирует лунинчан о новых уловках мошенников, рассказывая, как не попасть в их сети.

Ирина – родом из Ракитно. По окончании школы поступила в Витебский государственный университет им. П. Машерова. Получив диплом учителя русского языка и литературы, а также немецкого языка, педагогический опыт начала получать в Дворецкой СШ. Но уже через полгода поняла, что хочет попробовать себя в другой сфере деятельности. Так в 2013 году после милицейской «учебки» поступила на службу в Лунинецкий РОВД на должность инспектора отдела охраны правопорядка и профилактики. Позже непродолжительное время работала в инспекции по делам несовершеннолетних, а также на должности участкового инспектора милиции. На протяжении двух последних лет – сотрудник уголовного розыска, причем, в настоящее время является старшим оперуполномоченным группы по противодействию киберпреступности.

За последний год наблюдается снижение киберпреступности по сравнению с 2020-2021 годами, что, безусловно, радует. По мнению Ирины Ванюк, связано это не только с тем, что совершенствуются методы расследования, но и с тем, что население стало более грамотным и информированным. Люди знают уловки мошенников и не поддаются на них.

– Но, к сожалению, полностью искоренить киберпреступность не получится, – говорит сотрудник правоохранительного ведомства. – Активное внедрение информационных технологий позволяет преступникам выходить «на новые уровни». Они постоянно используют новое программное обеспечение, новые уловки. К тому же, во все времена были и будут особо доверчивые граждане. Такова природа человека. Есть люди с особой психикой, которые в стрессовой ситуации (допустим, если им сказать, что их близкий человек в беде) впадают в ступор и будут делать все, что им говорят. Даже если они много читали и знают об ухищрениях мошенников, в состоянии сильного стресса они все это забывают.

Несмотря на трудности, которые приходится преодолевать, Ирина любит свою работу:

– Я знала, что будет не просто и придется чем-то жертвовать, но это мой осознанный выбор.

Рассказывая о коллективе, говорит, что разделения на мужские и женские обязанности у них нет. Но все же, по необходимости представители сильной половины человечества всегда приходят на помощь. Но вот к «мужскому» юмору никак привыкнуть не может.

В семье у Ирины и Дмитрия Ванюков подрастают двое детей – 12-летний Николай и 6-летняя Екатерина. Свободное время они любят проводить вместе, посещая разные города и исторические места Беларуси, наслаждаясь красотой родного края.

Елена ДАНИЛОВИЧ

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