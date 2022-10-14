Макей пояснил необходимость принятия контртеррористических мер в Беларуси

Министр иностранных дел Владимир Макей в кулуарах саммита СНГ в Астане пояснил необходимость принятия контртеррористических мер в Беларуси,

Заявление Владимира Макея в интервью изданию «Известия» о введении в Беларуси режима контртеррористической операции вызвало большой резонанс в СМИ. Пользуясь случаем, журналисты на саммите СНГ уточнили у министра, о чем же все-таки идет речь и не приведет ли это к дополнительной эскалации на украинской границе.

«Все почему-то ссылаются на заявление МИД. Но на самом деле я сказал в интервью «Известиям», что Президент Беларуси провел ряд совещаний с сотрудниками, руководителями правоохранительных ведомств, спецслужб, руководством Вооруженных Сил, в ходе которых заслушал информацию о той ситуации, которая складывается вокруг Беларуси. Не секрет (об этом говорили руководители наших спецслужб), что мы получили информацию о подготовке ряда провокационных действий в отношении Беларуси. Со всех возможных направлений, кроме восточного, естественно. С учетом этого Президент Беларуси как ответственный руководитель, который должен заботиться о безопасности государства и граждан, конечно же, принял соответствующее решение для того, чтобы противостоять возможным провокационным попыткам», — сказал министр.

«Было объявлено, что в связи с тем массивом информации, поступающей извне, относительно возможных провокаций на прилегающей территории нашей страны (вплоть до того, что была информация о возможной попытке провокационного захвата отдельных частей территории Беларуси) было принято решение ввести так называемый режим контртеррористической операции, что и было сделано. В рамках этого режима осуществляются усиленный контроль за обстановкой, усиленный контроль на внешнем периметре границ. А приведет ли это к напряжению между Беларусью и соседними государствами? Так давайте посмотрим, что происходит на западных границах, что происходит на южных, — заметил Владимир Макей. — Если политики будут так безответственно действовать, то можно скатиться и в пропасть третьей мировой войны. Но Президент Беларуси четко сказал: во-первых, мы не хотим вовлекаться ни в какую горячую войну; а во-вторых, мы сделаем все, чтобы защитить нашу страну, каждый метр нашей земли и наших граждан. Кто бы ни пытался нагнетать истерию, поверьте, не Беларусь будет в этом виновата».

Как сообщалось, 10 октября Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам безопасности страны. Президент заявил, что несколько дней тому назад КГБ было поручено провести необходимые мероприятия контртеррористического характера. «Сегодня послушаем, как это поручение выполняется. Учитывая все эти факторы, в целом складывающуюся обстановку, нам необходимо иметь варианты противодействия. В том числе и военные. Чтобы своевременно выявить и локализовать угрозы, а в случае необходимости адекватно ответить на любые военные проявления против Беларуси», — подчеркнул белорусский лидер.

belta.by