Макей: сегодня железный занавес воздвигается не в квадрате, а в кубе

Сегодня когда-то павший железный занавес воздвигается не в квадрате, а в кубе. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью изданию «Известия»,

«Помните, как в свое время все радовались, что рухнула Берлинская стена и пал железный занавес, который существовал во времена Советского Союза? Сегодня этот занавес воздвигается не в квадрате, а в кубе. Это и физические заборы, и психологические, и моральные, и политические. Они строятся между Беларусью и Польшей и балтийскими странами», — отметил министр.

Владимир Макей напомнил, что Беларусь намеренно ввела безвизовый режим для граждан сопредельных стран. И только лишь с апреля по настоящее время порядка 280 тыс. человек посетили Беларусь.

«Они имели возможность увидеть, что происходит в реальности в Беларуси: действительно ли полки магазинов пустые, действительно ли там за каждым иностранцем приставлен сотрудник КГБ, действительно ли там хватают на улице за руки, бросают в тюрьмы. Люди приезжают и делятся своими впечатлениями в соцсетях. И даже это уже не нравится властям сопредельных стран. Введены штрафы за трансляцию позитивных материалов о Беларуси, о России. О какой свободе слова может идти речь в этом случае?» — спросил дипломат.

«Что касается физического забора, который устраивают на нашей границе. Там собираются десятки бедных животных, которые раньше спокойно мигрировали с одной стороны на другую, потому что это их естественная среда обитания. Теперь кадры гибнущих животных говорят сами за себя. Мы отправляли письма в ряд экологических организаций, международных организаций, Совет Европы и в структуры ООН. Ноль реакции. Потому что мы знаем, кто в этих организациях доминирует», — заметил Владимир Макей.

belta.by