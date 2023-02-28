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Максим Лукашевич из Лунинца — стипендиат Президентского спортивного клуба

28.02.2023
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Не устоял в свое время перед магической силой футбола Максим ЛУКАШЕВИЧ, который в 2022 году начал трудовую деятельность в СДЮШОР тренером, а с этого года – стипендиат Президентского спортивного клуба.

Дружба с футболом у обычного лунинецкого мальчишки начиналась, как и у большинства его сверстников, с дворовых игр. Казалось, что с друзьями они были готовы носиться с мячом целыми днями. Такая страсть к игре в третьем классе привела Максима в спортивную секцию в СДЮШОР, где тренировался сначала под руководством Александра Пичица, а потом Дмитрия Дырды. Родители также старались поддержать увлечение сына и на день рождения подарили футболку с именем известного игрока Криштиану Роналду, который на тот момент выступал за мадридский «Реал». С тех пор Максим внимательно стал следить за успехами этой команды…

Вспоминая соревнования в подростковом возрасте, гордится тем, что выступал за сборную лунинецкой СШ № 2, которая пробилась в финале областного этапа “Кубка Coca-Cola. Вступай в игру!”. Незабываемой оказалась и поездка на международный турнир в немецкий город-побратим Шенефельд, где в непростой борьбе лунинчане заняли второе место.

– Сказать, что у меня были выдающиеся способности для того, чтобы построить карьеру игрока, – вряд ли, но вот о том, чтобы попробовать себя в роли тренера, безусловно, мечтал, – говорит Максим. – Поэтому по целевому направлению поступил в Белорусский государственный университет физической культуры. С этого учебного года приступил к тренерской работе в Лунинецкой СДЮШОР. У меня 4 группы мальчиков в возрасте от 6 до 9 лет. Тут созданы все условия для тренировок, есть необходимый спортинвентарь. Это здорово! Я понимаю, что слаженность командной игры в большей степени зависит от тренера. Именно он выступает координатором, помощником и компаньоном для каждого игрока, а также несет ответственность за все победы и поражения. Надеюсь, что мои воспитанники полюбят футбол как и я. Футбольный тренер – больше, чем просто профессия. Это – работа на всю жизнь. Надеюсь, для меня именно так будет. Благодарен руководству спортивной школы за то, что выдвинули мою кандидатуру на получение стипендии. Хорошая мотивация и поддержка. Постараюсь оправдать доверие.

Елена Данилович.

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