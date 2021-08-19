Максимальные тарифы на ритуальные услуги установили в Брестской области

Соответствующее решение Брестского облисполкома опубликовано 19 августа на Национальном правовом портале.

Документом установлены предельные максимальные тарифы на оказываемые населению ритуальные услуги.

Например, максимальный тариф по перевозке тела умершего к месту погребения либо в крематорий (в пределах соответствующей административно-территориальной единицы) или доставке гроба, тумбы, креста и идентификационного столбика составит 0,44 рубля за один километр или 11,58 рубля в час.

Максимальная стоимость захоронения тела или урны с прахом при копке могилы вручную – 74,99 рубля, при копке могилы механизированным способом – 49,23 рубля. Дороже эти услуги будут стоить в зимнее время.

Изготовление деревянного гроба без отделки обойдется не дороже 15,25 рубля (без учета стоимости основных и вспомогательных сырья и материалов), с отделкой – 28,03 рубля.

Решение облисполкома вступает в силу после официального опубликования.