Марат Марков посетил СШ №2 г. Лунинца

Председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал» Марат Марков встретился с учениками и педагогами родной СШ №2 г. Лунинца.

В нынешнем году исполняется 35 лет, как золотой медалист Марат Марков покинул стены школы №2. В Лунинце тепло встречали своего земляка, ставшего за это время медийной персоной. Продолжением короткой экскурсии по школе стал диалог в актовом зале. А вот о чем говорили юные лунинчане с известным журналистом-телевизионщиком, читайте в ближайшем номере «Лунінецкіх навін».