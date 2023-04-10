Марина Кочура: “Семейные ценности неизменны”

Старший инспектор Лунинецкого РОЧС, председатель Молодежного парламента Лунинетчины Марина КОЧУРА:

– Семейные ценности, по словам Главы государства, неизменны, и я с этим полностью согласна. В Республике Беларусь делается все для сохранения крепкой благополучной семьи. У нас поддерживают родителей, воспитывающих и много деток, и тех, у кого есть проблемы по здоровью. Также без внимания не остаются семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию, неполные, опекунские, приемные и т.д.

Я воспитываю дочку, поэтому не понаслышке знаю, что быть мамой – это дар Божий, а дети – счастье, которое не купишь ни за какие деньги. Вот почему должно быть больше рекламы по телевидению, билбордов на улицах, которые бы показывали, что дети – наше продолжение, большая радость. Районная газета неоднократно рассказывала, что возраст земляков, которые становятся родителями, существенно вырос в последнее время – 28-31 год. Наверное, молодежь стремится сначала построить карьеру, заработать деньги. Но ведь нажитое богатство не заменит счастья видеть, как продолжается твой род.

Президент обратил внимание, что для многодетных семей в стране созданы особые условия: жилье, семейный капитал, бесплатное питание в детском саду, школе и многое другое. Но в этом направлении еще есть над чем работать. Понравилось высказывание белорусского лидера по поводу справедливости оказания таким семьям поддержки со стороны государства. Действительно, совсем лишать ее, безусловно, нельзя, но необходимо предпринять все шаги, чтобы такая помощь шла по назначению. Поверьте, сотрудники МЧС во время рейдовых мероприятий часто сталкиваются с разными семьями. Есть земляки, которые на самом деле достойны этой помощи. Но существует категория граждан, живущих за счет детей. Они не работают, ведут антиобщественный образ жизни, а пособия, предназначенные на содержание сыновей и дочерей, тратят на выпивку… Поэтому будет хорошо, если в перспективе появится специальная комиссия, которая в каждом конкретном случае определит, стоит ли помогать таким горе-родителям.

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