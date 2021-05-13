Маркировка товаров средствами идентификации

Советом Министров Республики Беларусь 22 апреля принято постановление № 230 «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь» (далее – постановление).

Постановление принято в целях реализации Указа Президента Республики Беларусь от 6 января 2021 г. № 9 «Об изменении указов Президента Республики Беларусь» (далее – Указ № 9), предусматривающего совершенствование действующего в Республике Беларусь механизма маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками, а также создание нового механизма – маркировки товаров средствами идентификации, предусмотренного Соглашением о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе от 02.02.2018 (далее – Соглашение).

Так, в частности, постановлением определяются:

перечень товаров, подлежащих маркировке унифицированными контрольными знаками;

перечень товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации

необходимость маркировки остатков товаров, возникающих на дату включения товаров в перечень товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации.

Перечень товаров, подлежащих маркировке унифицированными контрольными знаками, в целом аналогичен действующему перечню, утвержденному постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29.07.2011 № 1030 и включающему по состоянию на 22.03.2021 более 20 товарных позиций (чай, кофе, телевизоры, ноутбуки, масло растительное и др.). Определение указанного перечня обусловлено предусмотренным Указом № 9 переходом от широкого ассортимента контрольных (идентификационных) знаков различных видов, применяемых для маркировки каждой товарной позиции, на использование унифицированных контрольных знаков.

Справочно. Из перечня исключены соки фруктовые и соки овощные, несброженные и не содержащие добавок спирта, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ» и «воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ, и прочие безалкогольные напитки» в потребительской упаковке вместимостью до 0,25 литра включительно.

В перечень товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации включены:

изделия из натурального меха, классифицируемые кодами ТН ВЭД ЕАЭС 4303 10 901 0 – 4303 10 906 0, 4303 10 908 0 (маркировка в Республике Беларусь осуществляется с 20 марта 2016 г.);

обувь, классифицируемая кодами ТН ВЭД ЕАЭС 6401, 6402, 6403, 6404, 6405 (срок введения маркировки – с 01.11.2021, маркировка остатков – до 01.03.2022);

отдельные товары легкой промышленности, классифицируемые кодами ТН ВЭД ЕАЭС 6201, 6202, 6302 (срок введения маркировки – с 01.03.2022, маркировка остатков – до 01.07.2022);

шины и покрышки пневматические резиновые новые, классифицируемые кодами ТН ВЭД ЕАЭС 4011 10 000 3,

4011 10 000 9, 4011 20 100 0, 4011 20 900 0, 4011 40 000 0, 4011 50 000 1,

4011 50 000 9, 4011 70 000 0, 4011 80 000 0, 4011 90 000 0 (срок введения маркировки – с 01.12.2021, маркировка остатков – до 01.04.2022);

молочная продукция, классифицируемая кодами единой ТН ВЭД ЕАЭС 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 2105 00, 2202 99 910 0, 2202 99 950 0, 2202 99 990 0 (срок введения маркировки для сыров и мороженого – с 08.07.2021, для молочной продукции со сроком хранения более 40 суток – с 01.09.2021, со сроком хранения до 40 суток (включительно) – с 01.12.2021, необходимость маркировки остатков не предусматривается).

Также постановлением устанавливается дополнительная операция (этап оборота товаров), при осуществлении которого у субъектов хозяйствования, осуществляющих оборот товаров, подлежащих маркировке, возникает обязанность по передаче сведений о них и дополнительной операции (этапе оборота товаров) в систему маркировки. Таким дополнительным этапом будет являться продажа (перемещение) товара в рамках трансграничной торговли. Субъекты хозяйствования, осуществляющие продажу (перемещение) в рамках трансграничной торговли товаров, маркированных средствами идентификации, до осуществления такой операции должны будут передать в систему маркировки информацию, определяемую Министерством по налогам и сборам.

В связи с изменением терминологии в сфере маркировки товаров, а также отменой изготовления и фактического использования (после использования всех ранее приобретенных) контрольных (идентификационных) знаков в связи с переходом на использование унифицированных контрольных знаков, постановлением вносятся изменения в отдельные постановления Совета Министров.

Постановление вступает в силу с 8 июля 2021 г.

Главный государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок Марина Майорова.