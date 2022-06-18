Марков: для сохранения страны необходим сильный лидер

Для сохранения страны необходим сильный лидер. Такую точку зрения в программе «Клуб редакторов» на телеканале «Беларусь 1» высказал председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал» Марат Марков, сообщает БЕЛТА.

«Пока Александр Лукашенко будет возглавлять нашу страну, мы не будем втянуты в страдания, в которые втянута сейчас Украина. Я в этом глубочайше уверен. То, что происходит как с экономической, так и с военной точки зрения с Украиной, это кошмар. От людей, которые сейчас там страдают, никоим образом ничего не зависит. Для тех, кто обстреливает Донецк, его жители — это давно уже сепаратисты, не люди. Их можно уничтожать», — сказал Марат Марков.

Он прокомментировал видео, которые распространяются в больших количествах в интернете. «Там уколотые военные, которые ведут себя неадекватно. Они едут на сафари и говорят об этом не стесняясь, а мозг включают только тогда, когда их берут в плен. То же самое касается жителей Львова и Киева. Они продолжают жить своей жизнью. Они реально верят, что если въехать с российским паспортом в Украину, то будешь расстрелян. Они реально верят, что древние укры появились 900 тыс. лет назад, создали Россию, Москву и вырыли Черное море. Для нас это дико, а они так думают на самом деле», — отметил Марат Марков.

Он подчеркнул: до тех пор, пока белорусы понимают необходимость сильного лидера для сохранения страны, они будут нормально жить. «Разговаривал сегодня с одним человеком. Он увидел на прогулке женщину, которая отправила его данные в «Черную книгу Беларуси». Она идет утром с собачкой, счастливая, ничего не боится. А если бы она стояла под бомбами? Была бы она такой же счастливой? Но она же к этому вела на протяжении нескольких месяцев. И об этом нужно думать. Потому что в лучшем случае у нас, как в Литве, Латвии или Эстонии, в ближайшем будущем был бы полный беспредел. Либо будем воевать. Если сразу не погибнем», — уверен Марат Марков.