Маршрут ценою в жизнь! Что творится на дорогах? | Дикие маршрутки | Решение есть (видео)

Белорусы уже давно полюбили маршрутные такси. В первую очередь за комфорт и оперативность. Причём, не только в крупных городах, но и на пригородных и междугородних маршрутах. Каждый день тысячи минчан добираются на маршрутках по своим делам. Из одного конца города в другой – и всего за несколько рублей. Удобно, без долгих ожиданий и почти без остановок. Но, к сожалению, не без проблем.

Наверняка у многих пассажиров хоть раз да возникали справедливые претензии: то билет не выдали, то в дороге сломались, то от расписания или маршрута отошли. Всегда ли перевозчики ведут игру по честным правилам и кто в ответе за безопасность пассажиров в маршрутке? Решение есть.