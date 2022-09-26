МикашевичиНовости районаОбщество

Масштабная модернизация производства на предприятии «Полесьеэлектромаш» (Лунинецкий район)

26.09.2022
45

На предприятии ОАО «Полесьеэлектромаш» Лунинца ведётся модернизация формовочной линии DISA в цехе чугунного литья. Уже на 50 процентов работы профинансированы и внесена предоплата эквивалентная 545 тысячам евро.

Как рассказал директор ОАО «Полесьеэлектромаш» Василий Колодич, в начале 2023 года планируется её запуск. Это позволит производить товарное фасонное литье с более высокой добавленной стоимостью. В настоящее время чугунное литье поставляется на МТЗ, пробная партия была отправлена и на МАЗ. 

Также планируется произвести модернизацию на предприятии и кранового оборудования.

Что касается выпуска электродвигателей, то в настоящее время есть определенные трудности в связи с большой конкуренцией. Но готовится масштабный проект по модернизации цеха по производству электродвигателей с внедрением сквозных технологических процессов и современных методов управления производством на базе цифрового двойника.

Его реализация позволит увеличить выпуск электродвигателей до 150 тысяч штук в год или 230 процентов от плана 2022 года. Также дополнительно будут созданы более 20 новых рабочих мест.

Подписывайтесь на наш Telegram

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Счет может идти на сотни миллиардов долларов. Историк о потерях Западной Беларуси в составе Польши

Счет может идти на сотни миллиардов долларов. Историк о потерях Западной Беларуси в составе Польши

26.09.2022
Photo of Внимание, пешеход! Люди гибнут на дорогах в Лунинецком районе

Внимание, пешеход! Люди гибнут на дорогах в Лунинецком районе

26.09.2022
Photo of Лукашенко: будущее Европы — вместе с нами, но терпеть унижения мы не будем

Лукашенко: будущее Европы — вместе с нами, но терпеть унижения мы не будем

26.09.2022
Photo of В центре Лунинца продаётся дом в районе ресторана «Припять»

В центре Лунинца продаётся дом в районе ресторана «Припять»

26.09.2022
Photo of «Прямую линию» проведёт заместитель начальника Барановичского отделения Белорусской железной дороги

«Прямую линию» проведёт заместитель начальника Барановичского отделения Белорусской железной дороги

26.09.2022
Photo of С аукциона продаётся земельный участок в Лунинце. Начальная цена 9 тысяч рублей

С аукциона продаётся земельный участок в Лунинце. Начальная цена 9 тысяч рублей

26.09.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть