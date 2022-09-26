Масштабная модернизация производства на предприятии «Полесьеэлектромаш» (Лунинецкий район)

На предприятии ОАО «Полесьеэлектромаш» Лунинца ведётся модернизация формовочной линии DISA в цехе чугунного литья. Уже на 50 процентов работы профинансированы и внесена предоплата эквивалентная 545 тысячам евро.

Как рассказал директор ОАО «Полесьеэлектромаш» Василий Колодич, в начале 2023 года планируется её запуск. Это позволит производить товарное фасонное литье с более высокой добавленной стоимостью. В настоящее время чугунное литье поставляется на МТЗ, пробная партия была отправлена и на МАЗ.

Также планируется произвести модернизацию на предприятии и кранового оборудования.

Что касается выпуска электродвигателей, то в настоящее время есть определенные трудности в связи с большой конкуренцией. Но готовится масштабный проект по модернизации цеха по производству электродвигателей с внедрением сквозных технологических процессов и современных методов управления производством на базе цифрового двойника.

Его реализация позволит увеличить выпуск электродвигателей до 150 тысяч штук в год или 230 процентов от плана 2022 года. Также дополнительно будут созданы более 20 новых рабочих мест.

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