Мастер-классы, показ мод и народное творчество. В Столине прошел фестиваль «Вытокі»

Яркие тематические площадки, спортивные мастер-классы от олимпийских чемпионов, ни на минуту не смолкающая музыка и непередаваемая праздничная атмосфера — это лишь то немногое, чем запомнился спортивно-культурный фестиваль «Вытокі. Крок да Алімпу» в Столине. Этот полесский районный центр нечасто принимает у себя настолько значимые мероприятия республиканского масштаба, поэтому впечатления от «Вытокаў» наверняка на долгое время останутся в памяти жителей и гостей Столина. Корреспонденты БЕЛТА побывали на центральной площади города и в парке «Маньковичи», чтобы воочию увидеть, какими получились «Вытокі» на Полесье.

Перед без преувеличения торжественной церемонией открытия фестиваля организаторы и местное руководство посетили урочище Стасино, на территории которого в годы Великой Отечественной войны было расстреляно 12,5 тыс. жителей Беларуси. После возложения цветов к мемориалу была объявлена минута молчания по зверски убитым оккупантами белорусам. Почтив память жертв нацизма, организаторы и председатели исполкомов отправились на главную площадь Столина. Именно в центре города разместились все те ярмарки и площадки, которыми славится фестиваль.

Площадь была на удивление многолюдной и оживленной. Там были и дети, и их родители, и даже бабушки с дедушками. Посетители собрались у сцены, а ведущие предоставили слово президенту НОК Беларуси Виктору Лукашенко. Он поблагодарил гостей и вручил сертификат на Br100 тыс. председателю Столинского райисполкома Григорию Протосовицкому. Глава района заверил Виктора Лукашенко, что средства будут потрачены на капитальный ремонт спортивных школ Столина и Давид-Городка.

Разумеется, «Вытокі» в Столине посетили не только жители города и района: на фестиваль съехались люди со всей Брестской области. Педагог средней школы №11 Пинска Елена Чернякович приехала с группой шестиклассников. «Нам все очень нравится. Дети проходят все мастер-классы и конкурсы, чтобы получить призы и, конечно же, с пользой и удовольствием провести время. Такие мероприятия повышают интерес к спорту у взрослых и детей. Я считаю, что их нужно проводить больше. Ребята уже успели поиграть в баскетбол, прошли мастер-класс по боксу. Мы не жалеем, что решили приехать на фестиваль», — поделилась впечатлениями Елена Чернякович.

Мастер-класс для ребят проводил серебряный призер Олимпийских игр по боксу Магомед Арипгаджиев. У площадки со спортивными снарядами для бокса наблюдался настоящий аншлаг. «К нам приходят дети разного возраста. Мы показываем им простые приемы бокса. Если приходят ребята, уже знакомые с этим видом спорта, то предлагаем более сложные упражнения. Может быть, кто-то из деток заинтересуется боксом и примет решение заниматься им профессионально. Интерес есть не только у мальчиков, но и девочек. Дети с радостью подходят к нам посмотреть и поучаствовать», — сказал Магомед Арипгаджиев.

Серебряный призер Олимпийских игр по боксу не единственный профессиональный спортсмен, который приехал на фестиваль в Столин. В глаза бросалась еще одна интересная площадка, на которой был представлен самый настоящий спортивный грузовик производства «Минского автомобильного завода». У раллийного МАЗа руководитель и пилот команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович подписывал для посетителей тематические плакаты, которые каждый желающий мог получить совершенно бесплатно.

«Это всем известный автомобиль МАЗ-6440RR. Если быть точным, последняя модификация нашего спортивного грузовика. Этот автомобиль и наша команда принимают участие во всех профессиональных спортивных соревнованиях. МАЗ-6440RR — призер ралли-марафона «Дакар» 2020 года и призер «Шелкового пути» 2021 года. В каждой гонке на этом автомобиле мы попадаем в тройку сильнейших. Недавно вернулись с Кубка России по ралли-рейдам, где заняли третье место, а 6 июля стартует гонка «Шелковый путь», — рассказал Сергей Вязович.

Не стоит забывать, что «Вытокі» не только спортивный, но и культурный фестиваль. И в парке «Маньковичи» нашлось место для творческих работ народных ремесленников. Они представили самый широкий ассортимент изделий. На выставках можно было увидеть и приобрести глиняную посуду, плетеные корзины и многое другое. Руководитель Центра гончарства в деревне Городная Столинского района Василий Козачок не остался в стороне и выставил собственные работы на одной из площадок в парке.

«Наша деревня была самым развитым центром гончарства на территории Полесья. В центре есть музей, экспонаты которого все желающие могут увидеть сегодня здесь. Некоторым из них более ста лет. Но есть и изделия на продажу. К сожалению, гончарство утрачивает популярность. Место глиняных изделий заняла фабричная керамическая посуда. Поэтому гончарством занимаются только любители», — считает Василий Козачок.

Сам он учитель белорусского языка, литературы и изобразительного искусства, но после работы в школе решил заниматься гончарством для души. «Я работаю в центре учителем уже 12 лет. Сейчас меня приглашают на выставки с моими изделиями. Недавно получил специальную премию Президента Беларуси деятелям культуры и искусства. Свое прошлое, свои корни нужно помнить и передавать национальные традиции молодежи», — уверен Василий Козачок.

Ближе к вечеру состоялась презентация коллекций одежды белорусских дизайнеров, предприятий и предпринимателей «Роднае — моднае». На презентации представили не только национальные костюмы, но и современную одежду, соответствующую последним тенденциям мира моды. После показа прошел конкурс вокалистов, по итогам которого наградили победителей. А завершились «Вытокі. Крок да Алімпу» развлекательной программой, концертом с участием белорусских артистов и ставшим уже традиционным для фестиваля фейерверком.

Следующим городом, который примет у себя спортивно-культурный фестиваль, станет Новогрудок. «Вытокі» приедут туда без малого через две недели — 17 июня.