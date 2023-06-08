Мастер участка с напарником украл комбикорм в Лунинецком районе

Прокуратурой Лунинецкого района возбуждено уголовное дело в отношении 2 лиц по части 2 статьи 210 «Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями» УК Республики Беларусь.

Как сообщил “Лунінецкім навінам” прокурор района Юрий Прокопчук, из материалов уголовного дела следует, что мастер участка одного из предприятий Лунинецкого района, занимая должность, связанную с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, вместе с нигде не работающим жителем Микашевич украл со склада предприятия в деревне Морщиновичи комбикорм общим весом не менее 550 килограммов и стоимостью более 616 рублей.

Материалы для дальнейшего предварительного расследования переданы в Лунинецкий районный отдел Следственного комитета.

В соответствии с частью 2 статьи 210 УК Республики Беларусь, хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное повторно либо группой лиц по предварительному сговору, – наказывается ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до семи лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

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