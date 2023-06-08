МикашевичиНовости районаОбществоПроисшествия

Мастер участка с напарником украл комбикорм в Лунинецком районе

08.06.2023
101

Прокуратурой Лунинецкого района возбуждено уголовное дело в отношении 2 лиц по части 2 статьи 210 «Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями» УК Республики Беларусь.

Как сообщил “Лунінецкім навінам” прокурор района Юрий Прокопчук, из материалов уголовного дела следует, что мастер участка одного из предприятий Лунинецкого района, занимая должность, связанную с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, вместе с нигде не работающим жителем Микашевич украл со склада предприятия в деревне Морщиновичи комбикорм общим весом не менее 550 килограммов и стоимостью более 616 рублей.

Материалы для дальнейшего предварительного расследования переданы в Лунинецкий районный отдел Следственного комитета.

В соответствии с частью 2 статьи 210 УК Республики Беларусь, хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное повторно либо группой лиц по предварительному сговору, – наказывается ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до семи лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

 

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Речные круизы по России: маршруты и достопримечательности

Речные круизы по России: маршруты и достопримечательности

08.06.2023
Photo of Мелиорация: выявлены нарушения в Брестской области. Есть уголовные дела

Мелиорация: выявлены нарушения в Брестской области. Есть уголовные дела

08.06.2023
Photo of Выпускные вечера пройдут в Лунинце и Микашевичах 10 июня

Выпускные вечера пройдут в Лунинце и Микашевичах 10 июня

08.06.2023
Photo of Заместитель Министра юстиции посетил Лунинецкий район

Заместитель Министра юстиции посетил Лунинецкий район

08.06.2023
Photo of Юные таланты Лунинетчины и 14 выпускников – 100-балльников!

Юные таланты Лунинетчины и 14 выпускников – 100-балльников!

08.06.2023
Photo of “Чтобы быть самодостаточными”. Лукашенко предложит Путину выработать программу действий России и Беларуси

“Чтобы быть самодостаточными”. Лукашенко предложит Путину выработать программу действий России и Беларуси

08.06.2023
Кнопка «Наверх»
Не копируйте текст!
Закрыть
Закрыть