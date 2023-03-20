«Мастера и Фемида дали жару!» Стартовал чемпионат Лунинецкого района по волейболу

В воскресенье в спортивном зале СДЮШОР стартовал чемпионат района по волейболу среди мужских команд.

В борьбу вступили «Фемида», «ЖКХ», «ЦРБ», «Мастер Плюс» и «Гранит». Во время торжественного открытия участников приветствовали заместитель председателя РФСК «Здоровье» Алеся Коцуба-Черноокая и главный судья соревнований Виталий Каташук.

Открылся чемпионат игрой «ЦРБ» – «Мастер Плюс», в которой медики уступили со счетом 1:3. В упорном поединке «Фемида» в матче из 5 сетов взяла верх над «ЖКХ» – 3:2.

В ближайшую субботу, 25 марта, игры чемпионата состояться в Микашевичах в спортивном зале Дворца культуры «Гранит». А в воскресенье, 26 марта, болельщики смогут стать свидетелями волейбольных баталий в СДЮШОР в Лунинце. Начало матчей в 10.00.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram