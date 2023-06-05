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Мастера из Лунинецкого района подарили губернатору бусла
Мастера народного творчества из Лунинецкого района, как мы уже ранее сообщали, приняли участие в республиканском фестивале “Вытокі. Крок да Алімпу”, который проходил 2-3 июня в Барановичах.
На площадке “Города мастеров” фестиваля побывал и председатель Брестского областного комитета Юрий Шулейко, где ему на память о Лунинецком районе и подарили игрушечного бусла, сделанного работниками Лунинского сельского Дома культуры.
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