КультураНовости районаОбщество

Мастера из Лунинецкого района приняли участие в фестивале “Вытокi. Крок да Алiмпу”

04.06.2023
25

В Барановичах в рамках фестиваля “Вытокi. Крок да Алiмпу”   на площадке мастеров народного творчества “Город мастеров” показали своё мастерство и представители Лунинецкого района.

Мастер народного творчества Ирина Левшиц, культорганизатор Лунинского СДК (текстильная, интеръерная кукла, кукла-оберег) дала  мастер-класс по изготовлению куклы-мотанки.

А мастер народного творчества Елена Павлюковец, культорганизатор Красновольского СДК (вышивка рушников, подушечек) провела  мастер-класс по вышивке фартушка.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Унікальныя фотаздымкі беларускага Палесся

Унікальныя фотаздымкі беларускага Палесся

04.06.2023
Photo of Благоустройство: кто, где и как должен наводить порядок (Лунинецкий район)

Благоустройство: кто, где и как должен наводить порядок (Лунинецкий район)

04.06.2023
Photo of Фестиваль “Вытокi. Крок да Алiмпу”: победители Республиканского открытого творческого конкурса «Вытокі»

Фестиваль “Вытокi. Крок да Алiмпу”: победители Республиканского открытого творческого конкурса «Вытокі»

04.06.2023
Photo of Заморозки в Брестской области минувшей ночью: в Лунинецком районе минус 6 градусов!

Заморозки в Брестской области минувшей ночью: в Лунинецком районе минус 6 градусов!

04.06.2023
Photo of Сергей Карпец возглавил предприятие в Барановичском районе

Сергей Карпец возглавил предприятие в Барановичском районе

04.06.2023
Photo of Отдых с ребёнком в санатории: оплата – 15 процентов от стоимости

Отдых с ребёнком в санатории: оплата – 15 процентов от стоимости

04.06.2023
Кнопка «Наверх»
Не копируйте текст!
Закрыть
Закрыть