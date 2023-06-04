КультураНовости районаОбщество
Мастера из Лунинецкого района приняли участие в фестивале “Вытокi. Крок да Алiмпу”
В Барановичах в рамках фестиваля “Вытокi. Крок да Алiмпу” на площадке мастеров народного творчества “Город мастеров” показали своё мастерство и представители Лунинецкого района.
Мастер народного творчества Ирина Левшиц, культорганизатор Лунинского СДК (текстильная, интеръерная кукла, кукла-оберег) дала мастер-класс по изготовлению куклы-мотанки.
А мастер народного творчества Елена Павлюковец, культорганизатор Красновольского СДК (вышивка рушников, подушечек) провела мастер-класс по вышивке фартушка.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram