Медиапомойка нашла «сенсацию» в Микашевичах

Сегодня. 14 ноября, одна из медиапомоек беглых выдала «сенсацию» о том, что ливневая канализация не справляется с осадками ….

Только вот вопрос поднимался ещё в начале октября о чём мы и писали. Об этом свидетельствует и фото одной из групп в социальных сетях города, где тоже писали о проблеме. Уже давно были предприняты соответствующие меры, к тому же ведётся строительство ливневой канализации по улице Франциска Скорины в Микашевичах .

Ну что тут сказать? А вы как думаете, уважаемые читатели?

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