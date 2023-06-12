Медиапомойка скрестила сезон клубники с военными сборами в Лунинецком районе

Одна из медиапомоек выдала «сенсацию» о том, что военные сборы осложнят сбор клубники в Лунинецком районе! Да ещё приплели, что народное ополчение, о котором сейчас много говорят в Беларуси, будет чуть ли не под принуждением. Впрочем, фейкомёт у медиапомоек работает постоянно…

Смех, да и только. Во-первых, сборы уже начались и военнообязанные, призванные на них, повестки получили: кто несколько недель, а кто и месяц назад. Так что военные сборы реально плановые и распределить по времени свои дела у всех хватало времени. Будь ты хоть обычный труженик, хоть фермер-наниматель.

Во-вторых, среди задействованных на сборах жителей района есть и бюджетники, и работники предприятий, и сотрудники подразделений райисполкома. Вот уж на ком. по мнению инфопомоек, исключительно держится клубничный бизнес! Кстати, компенсация за военные сборы согласно законодательству – из расчёта начисленной среднемесячной зарплаты человека.

В-третьих, под народным ополчением подразумеваются люди, которым не безразлична судьба своего населенного пункта и они, понимая это, готовы стать на защиту своей Родины, в том числе и с оружием в руках. Неужели принудят и дадут в руки автомат? Тут явно кто-то Беларусь с Украиной перепутал…

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