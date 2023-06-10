Медработники посещают трудовые коллективы в Лунинецком районе

Специалисты Лунинецкой ЦРБ продолжают информационную работу в трудовых коллективах по вопросу проведения диспансеризации взрослого и детского населения.

Как известно, с 1 января 2023 года вступило в силу Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 09.08.2022 г. №83 «О порядке проведения диспансеризации взрослого и детского населения».

В рамках информирования населения специалисты УЗ «Лунинецкая ЦРБ» согласно графику встречаются с трудовыми коллективами, объясняя изменения в проведении диспансеризации. Одними из очередных предприятий, которые посетили медработники, стали КУМПП ЖКХ «Лунинецкое ЖКХ» и филиал ПМК №59 ОАО «Пинскводстрой».

Врач по медицинской профилактике Жанна Кулеш проинформировала об особенностях проведения диспансеризации и ответила на интересующие вопросы, обратив внимание, что основная цель диспансеризации – проведение медицинской профилактики, пропаганда здорового образа жизни, воспитание ответственности граждан за свое здоровье.

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