Медработников чествовали в Лунинце (фоторепортаж)

Торжественное мероприятие, приуроченное к профессиональному празднику работников медицины, прошло сегодня, 16 июня, в конференц-зале УЗ «Лунинецкая ЦРБ».

Теплые слова поздравлений и искренних пожеланий тем, кто сердцем чувствует боль и страдания людей, кто 24 часа в сутки 7 дней в неделю помогает сохранить самое дорогое – здоровье и жизнь, адресовали председатели: районного исполнительного комитета – Александр Савина и районного Совета депутатов – Виктор Рафалович. Лучшим представителям коллектива они вручили Почетные грамоты и Благодарственные письма.

С такой же приятной миссией на сцене побывали главный врач районной больницы Светлана Хлебус, главный государственный санитарный врач района Виталий Дегтярев, профсоюзный лидер Наталья Рогожинская, а также первый секретарь райкома общественного объединения Виктория Бакунович и начальник районного отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь Александр Рылко.

Каждое выступление чередовалось с замечательными музыкальными номерами. Дружные аплодисменты звучали как для деток, так и взрослых артистов. Подробности – в ближайших номерах «Лунінецкіх навін».

Материалы, посвящённые нашим медработникам – в газете “Лунінецкія навіны” за 16 июня.

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