Мелиорация: выявлены нарушения в Брестской области. Есть уголовные дела

Органы прокуратуры Брестской области проверили соблюдение законодательства об охране и использовании сельскохозяйственных мелиорированных земель, в том числе в части эксплуатации расположенных на них мелиоративных систем.

Результаты проверок показали, что на Брестчине организован комплекс работ по поддержанию порядка на указанной категории земель, при этом в этой деятельности обнаружены упущения и недостатки.

Выявленные в ходе надзорно-аналитических мероприятий нарушения в некоторых случаях стали основанием для возбуждения двух уголовных дел.

В частности, прокурор Каменецкого района возбудил уголовное дело в отношении двух руководителей предприятия, которым инкриминировано злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее причинение ущерба в крупном размере, по ч.2 ст.424 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Согласно материалам дела директор предприятия, действуя в группе лиц со своим заместителем, обеспечил составление и подписание в декабре 2022 года официальных документов, в которых содержались заведомо ложные сведения об объемах выполненных работ по культуртехнической мелиорации на 46 га земель.

Указанные документы стали основанием для получения предприятием из бюджета свыше 18 тыс. рублей.

Другой пример. Прокуратура Брестской области возбудила уголовное дело по подозрению прораба филиала областного предприятия в служебном подлоге – он внес заведомо ложные сведения об объемах выполненных работ по культуртехнической мелиорации на площади более 20 га.

В настоящее время в ряде районов региона выявлены схожие факты завышения объемов аналогичных работ, по которым органы внутренних дел по поручению прокуроров проводят проверки согласно уголовно-процессуальному законодательству.

Служба информации прокуратуры Брестской области

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