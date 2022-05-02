2022 - Год исторической памятиОбщество
Мемориал «Памятник детям-жертвам Великой Отечественной войны» в деревне Красный Берег. Мы помним! (видео)
В годы Великой Отечественной в военных действиях принимали участие несколько десятков тысяч несовершеннолетних детей. Наравне со взрослыми они терпели лишения, защищали, стреляли и попадали в плен.
В 1943 году в деревне Красный берег Жлобинского района нацисты создали донорский концлагерь для детей. Сейчас на его месте расположен мемориал, покидая который большинство посетителей не могут унять слёзы…