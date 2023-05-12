Мероприятие, посвящённое Дню семьи, провели железнодорожники Лунинца

Сегодня, 12 мая в Доме культуры железнодорожников Лунинца его работники совместно с Советом ветеранов Лунинецкого железнодорожного узла провели мероприятие , посвященное одному из самых теплых дней в календарном году — Дню семьи!

Как сообщили в Барановичском отделении БелЖД, творческим коллективом ДКЖ была организованна концертно-игровая программа. Всё прошло на отлично и с теплотой, ведь в зале собрались самые дорогие люди — бабушки и дедушки.

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