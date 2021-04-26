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Мероприятие, приуроченное к 35-летию катастрофы на Чернобыльской АЭС, состоялось в РОВД

В актовом зале РОВД состоялось мероприятие, приуроченное к 35-летию катастрофы на Чернобыльской АЭС. Участие в ликвидации крупной техногенной аварии приняли и 14 представителей Лунинецкого РОВД.

Перед присутствующими выступил ветеран-“чернобылец” Степан Лукашевич, который отметил, что авария показала, с одной стороны, уязвимость человека перед природой, и в то же время его способность к самопожертвованию и солидарности. Общая угроза сплотила людей в стремлении остановить разрушительные действия трагедии.

Заместитель начальника РОВД Виталий Рылач и председатель ветеранской организации отдела Георгий Мордухай вручили сотрудникам-ликвидаторам памятные книги “Чернобыль. Хроника мужества” и медали Министерства внутренних дел Республики Беларусь “Чернобыль 1986”. Тех, кто не дожил до сегодняшней даты, почтили минутой молчания.

Александр Яковец, заместитель начальника РОВД.

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