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Мероприятия, посвящённые Дню памяти воинов-интернационалистов, прошли в Лунинце (фоторепортаж)

15.02.2023
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Дню памяти воинов-интернационалистов и 34-летию вывода советских войск из Афганистана был посвящен торжественный митинг, который сегодня, 15 февраля, состоялся в Лунинце. У памятного знака воинам-интернационалистам собрались представители власти, общественных организаций, правоохранительных структур, учащиеся и, конечно же, «афганцы». Минутой молчания почтили память погибших и возложили цветы к памятнику.

 – Эта война была первой крупной антитеррористической операцией новейшей истории. Она наглядно продемонстрировала высокие морально-боевые качества советских солдат. В условиях смертельной опасности они стойко и мужественно выполняли боевые задачи, стремясь не только принести мир и покой на афганскую землю, но и защитить свои границы от сил международного терроризма и наркобизнеса, – подчеркнул в своем выступлении заместитель председателя Лунинецкого райисполкома Владимир Ковалевич, вручая награды ветеранам «афганской» войны во время торжественного мероприятия, которое состоялось в кинотеатре «Октябрь».

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