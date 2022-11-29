МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДОЕМАХ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

С наступлением первых заморозков вода в водоемах покрывается льдом, и начинается период ледостава.

С образованием первого льда люди выходят на водоем по различным причинам. Можно значительно сократить маршрут при переходе с одного берега на другой, лихо прокатиться по гладкой и блестящей поверхности на коньках, поиграть в хоккей и т.п. Но нельзя забывать о серьезной опасности, которую таят в себе только что замерзшие водоемы. Первый лед очень коварен, он слабый и не выдержит тяжести не только взрослого человека, но и ребенка. В зимнее время лед прирастает в сутки: при температуре -5С0 – 0,6 сантиметра, при -25С0 – 2,9 сантиметра.

Помните, что выходить на первый лед можно только в крайнем случае с максимальной осторожностью. Следует внимательно осмотреться, наметить маршрут движения и возможного возвращения на берег. Нужно остерегаться мест, где лед запорошен снегом. Бывает так, что по всему водоему толщина открытого льда более 10 сантиметров, а под снегом – всего 3.

В местах, где быстрое течение, вблизи выступающих на поверхность кустов, осоки, травы, где имеются родники или ручей впадает в водоем, образуются промоины, проталины или полыньи. Здесь вода покрывается очень тонким льдом. Особо опасны места сброса в водоемы промышленных сточных вод, растопленного снега с улиц города, насыщенного разного рода реагентами. В таких местах вода практически не замерзает всю зиму.

Безопаснее всего переходить водоем по прозрачному с зеленоватым или синеватым оттенком льду при его толщине не менее 7 сантиметров. Прежде чем встать на лед нужно убедиться в его прочности, используя для этого пешню или палку. Во время движения пешней (палкой) ударяют по льду впереди и по обе стороны от себя по несколько раз в одно и то же место.

Если вы видите чистое, ровное, не занесенное снегом место, значит здесь полынья или промоина, покрытая тонким свежим льдом. Если на ровном снеговом покрове темное пятно, значит это неокрепший лед.

Очень опасно скатываться на лед с обрывистого берега, особенно в незнакомом месте. Даже заметив впереди себя прорубь, пролом во льду или иную опасность, бывает трудно затормозить или отвернуть в сторону, особенно, если катаются маленькие дети. А вот если речь заходит о санках, лыжах, коньках, нужно выбирать места с прочным ледяным покровом, предварительно обследованным взрослыми людьми.

Районный совет ОСВОД предупреждает будьте бдительны на водоемах! Берегите себя и своих близких!

Любовь ГУТОРОВА, председатель районной организации ОСВОД.