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Места для купания в Лунинецком районе и меры безопасности

10.06.2022
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Новый пляж на озере Вульковское в а/г Вулька-2.

В Республике Беларусь начинался купальный сезон, в зависимости от погоды каждый определяется со сроками индивидуально. Однако вода, приносящая людям радость общения, всегда была и остается источником повышенной опасности.

В очередной раз напоминаем, что решением Лунинецкого исполнительного комитета от 30 марта 2022 года «О мерах по улучшению охраны жизни людей на водах района и подготовке к купальному сезону 2022 года» в районе определены безопасные места для купания, где организованы спасательные посты: озеро Белое и пруд «Бохоново» -посты ОСВОД; озеро Белое СОЛ «Спутник», пруд в г. Микашевичи, на пересечении улиц Парковая и Озерная, озеро Шальное –ведомственные дополнительно открыт новый пляж на озере Вульковское в а/г Вулька-2.

С начала 2022 года на водоемах Брестской области погибло 99 человек, в том числе 5 несовершеннолетних при следующих обстоятельствах:

-при подледной рыбалке -3 чел;

-при рыбной ловле с лодки-2 чел;

-при рыбной ловле с берега 1 чел;

-при падении в воду 66 чел;

-при принятии ванн 7 чел;

-при падении в воду со льда 2;

-обстоятельства уточняются -18 чел.

Все несчастные случаи с гибели людей на воде произошли в неприспособленных, необследованных, опасных и запрещенных местах , неподконтрольных ОСВОД.

В Лунинецком районе погиб 1 мужчина в состоянии тяжелого алкогольного опьянения при падении в мелиоративный канал и найдена в канаве д.Лахва пенсионерка, проводится судебно- медицинская экспертиза.

Районная организация ОСВОД обращается к жителям Лунинетчины:

Уважаемые граждане,купайтесь только в специально разрешенных местах ,будьте предельно внимательны в период отдыха у воды, помните – вода ошибок не прощает, строго соблюдайте меры безопасности во время отдыха на водоемах.

Граждане, имеющие на личных подворьях водоемы, колодцы, резервуары и различные емкости для воды, используемые для хозяйственных и других целей, обеспечьте постоянный контроль за их целевым использованием. Исключите свободный доступ к ним малолетних детей и подростков.

Уважаемые руководители, помните – на вас лежит личная ответственность за жизнь работников и учащихся при проведении туристических походов, экскурсий, коллективных выездов на отдых и других массовых мероприятий на водоемах, заботьтесь о профилактике и безопасности людей.

Уважаемые родители, не оставляйте малолетних детей без присмотра у воды, находитесь в шаговой доступности от ребенка. В период школьных каникул постоянно интересуйтесь, где и как отдыхают ваши несовершеннолетние дети. Рассказывайте им о необходимости соблюдения элементарных мер предосторожности во время отдыха у воды и купания. Подростки до 14 лет на водоемах должны быть только со взрослыми. Будьте примером активного, полезного и безопасного отдыха, гармоничного общения с природой!

Уважаемые любители рыбной ловли, от соблюдения мер безопасности во время рыбалки зависит ваша жизнь. Не забывайте, что лодка должна быть надежной, укомплектованной спасательным инвентарем, а каждый рыбак должен быть в спасательном жилете. Помните, вода и алкоголь несовместимы!

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