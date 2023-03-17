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Мехдвор ОАО «Вульковский рассвет» Лунинецкого района – один из лучших в Брестской области! Премия — 74 тысячи рублей!
По итогам областного смотр-конкурса по благоустройству машинных дворов, готовности ремонтно-обслуживающих баз к работе в зимних условиях и машинно-тракторных парков к полевым работам 2023 года среди сельскохозяйственных организаций второе место присуждено ОАО «Вульковский рассвет».
Наши земляки удостоены Грамоты и получили денежное вознаграждение в размере 2000 базовых величин, что составляет 74 тысячи рублей.
Все подробности в газете «Лунінецкія навіны» за 17 марта
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