Между Лунинцем и Микашевичами планируют построить газопровод
Предварительное информирование граждан о проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту 5.1-21.246:
«Строительство газопровода-перемычки ГРС Лунинец – ГРС Микашевичи»
График работ по проведению ОВОС
|Наименование работ
|Сроки выполнения
|Подготовка программы проведения ОВОС
|с 10.03.2023 по 14.04.2023 г.
|Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности
|с 12.05.2023 по 17.05.2023 *1
|Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности
|не требуется *2
|Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам
|не требуется *2
|Подготовка отчета об ОВОС
|с 10.03.2023 по 30.06.2023 г.*1
|Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам
|не требуется *2
Проведение общественных обсуждений на территории:
– Республики Беларусь;
– затрагиваемых сторон
с июля по август 2023 г. *1
не требуется *2
|Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон
|не требуется *2
|Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС
июль – август 2023 г. *3
(собрание может быть назначено не ранее чем через 25 календарных дней с даты начала общественных обсуждений и не позднее дня их завершения)
|Доработка отчета об ОВОС по замечаниям
|август – сентябрь 2023 г. *4
|Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу
|с сентября по октябрь 2023 *1
|Принятие решения в отношении планируемой деятельности
|октябрь – ноябрь 2023 *1
*1 – срок выполнения работ может быть изменен;
*2 – заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие;
*3 – будет осуществлено в случае обращения общественности о необходимости проведения собрания, срок выполнения работ может быть изменен;
*4 ‑ будет осуществлена в случае необходимости, срок выполнения работ может быть изменен.
Сведения о заказчике
Заказчик планируемой деятельности: Открытое акционерное общество «Газпром трансгаз Беларусь»
Эксплуатирующая организация: филиал «Кобринское управление магистральных газопроводов» ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».
Предмет деятельности Общества: поставка природного газа в Республику Беларусь и оказание услуг по транспорту газа.
Адрес местонахождения: 220040, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Некрасова, д. 9
Почтовый и юридический адрес: 220040, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Некрасова, д. 9
Телефон: 8 (017) 280-01-01 Факс 8 (017) 285-63-36
E—mail: office@btg.by
Адрес объекта:Брестская область, Лунинецкий район.
Сведения о планируемой деятельности и альтернативные варианты ее размещения и (или) реализации
Цель реализации проекта – повышение надежности поставки природного газа потребителям Брестской и Гомельской области, возможности проведения ремонтных и аварийных работ на действующих газопроводах. Реализация проектных решений позволит закольцевать две независимые системы магистральных газопроводов «Торжок–Долина» Гомельской области и «Ивацевичи–Долина» Брестской области.
Рассматриваемые альтернативные варианты:
«Нулевая» альтернатива – отказ от реализации планируемой деятельности – в перспективе не позволит достичь поставленных целей, поэтому указанный вариант не является приоритетным.
Возведение нового участка газопровода-перемычки между ГРС Лунинец и ГРС Микашевичи и сопутствующих коммуникаций планируется на территории Лунинского, Дворецкого, Городокского, Лахвенского, Редигеровского и Синкевичского сельских советов Лунинецкого района с учетом расположения существующих объектов магистрального газопровода, сооружений и коммуникаций, населенных пунктов, а также особенностей рельефа и природных комплексов. Протяженность объекта составит 56,24 км, диаметр – 400 мм, рабочее (нормативное) давление – 5,4 МПа.