Между Лунинцем и Микашевичами планируют построить газопровод

Предварительное информирование граждан о проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту 5.1-21.246:

«Строительство газопровода-перемычки ГРС Лунинец – ГРС Микашевичи»

График работ по проведению ОВОС

Наименование работ Сроки выполнения Подготовка программы проведения ОВОС с 10.03.2023 по 14.04.2023 г. Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности с 12.05.2023 по 17.05.2023 *1 Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности не требуется *2 Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам не требуется *2 Подготовка отчета об ОВОС с 10.03.2023 по 30.06.2023 г.*1 Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам не требуется *2 Проведение общественных обсуждений на территории: – Республики Беларусь; – затрагиваемых сторон с июля по август 2023 г. *1 не требуется *2 Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон не требуется *2 Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС июль – август 2023 г. *3 (собрание может быть назначено не ранее чем через 25 календарных дней с даты начала общественных обсуждений и не позднее дня их завершения) Доработка отчета об ОВОС по замечаниям август – сентябрь 2023 г. *4 Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу с сентября по октябрь 2023 *1 Принятие решения в отношении планируемой деятельности октябрь – ноябрь 2023 *1

*1 – срок выполнения работ может быть изменен;

*2 – заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие;

*3 – будет осуществлено в случае обращения общественности о необходимости проведения собрания, срок выполнения работ может быть изменен;

*4 ‑ будет осуществлена в случае необходимости, срок выполнения работ может быть изменен.

Сведения о заказчике

Заказчик планируемой деятельности: Открытое акционерное общество «Газпром трансгаз Беларусь»

Эксплуатирующая организация: филиал «Кобринское управление магистральных газопроводов» ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

Предмет деятельности Общества: поставка природного газа в Республику Беларусь и оказание услуг по транспорту газа.

Адрес местонахождения: 220040, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Некрасова, д. 9

Почтовый и юридический адрес: 220040, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Некрасова, д. 9

Телефон: 8 (017) 280-01-01 Факс 8 (017) 285-63-36

E—mail: office@btg.by

Адрес объекта:Брестская область, Лунинецкий район.

Сведения о планируемой деятельности и альтернативные варианты ее размещения и (или) реализации

Цель реализации проекта – повышение надежности поставки природного газа потребителям Брестской и Гомельской области, возможности проведения ремонтных и аварийных работ на действующих газопроводах. Реализация проектных решений позволит закольцевать две независимые системы магистральных газопроводов «Торжок–Долина» Гомельской области и «Ивацевичи–Долина» Брестской области.

Рассматриваемые альтернативные варианты:

«Нулевая» альтернатива – отказ от реализации планируемой деятельности – в перспективе не позволит достичь поставленных целей, поэтому указанный вариант не является приоритетным.

Возведение нового участка газопровода-перемычки между ГРС Лунинец и ГРС Микашевичи и сопутствующих коммуникаций планируется на территории Лунинского, Дворецкого, Городокского, Лахвенского, Редигеровского и Синкевичского сельских советов Лунинецкого района с учетом расположения существующих объектов магистрального газопровода, сооружений и коммуникаций, населенных пунктов, а также особенностей рельефа и природных комплексов. Протяженность объекта составит 56,24 км, диаметр – 400 мм, рабочее (нормативное) давление – 5,4 МПа.