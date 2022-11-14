Межрайонные кабинеты диабетической стопы откроют в Бресте, Барановичах и Пинске

Межрайонные кабинеты «Диабетическая стопа» планируют создать в Бресте, Барановичах и Пинске, сообщил главный врач областного эндокринологического диспансера Артур Григорович.

«Министерством здравоохранения подготовлен приказ по ведению пациентов с поздними осложнениями сахарного диабета — так называемым синдромом диабетической стопы. Мы сейчас будем готовить межрайонные кабинеты диабетической стопы, планируем закупать оборудование, обучать персонал и выводить этот раздел нашей работы на новый, более качественный уровень. Наша задача — улучшение качества жизни этих пациентов, профилактика именно поздних осложнений, которые в большинстве случаев заканчиваются ампутацией», — сказал Артур Григорович.

В Брестской области межрайонные кабинеты будут созданы в областном центре, а также Барановичах и Пинске. Помощь пациентам там будут оказывать врач и медицинская сестра. Работу по организации таких кабинетов в области планируют начать в следующем году.

На сегодня в регионе зарегистрировано 55 тыс. пациентов с сахарным диабетом, из них 6 тыс. получают инсулин. В 90% случаев у больных второй тип диабета. Среди страдающих диабетом — 400 детей. Ежегодный прирост числа диабетиков в Брестской области составляет около 10%. За последние 20 лет их количество увеличилось в три раза. При этом специалисты отмечают омоложение болезни.

«Это мировая тенденция и серьезная медико-социальная проблема. У нас государство по-прежнему выполняет социальный стандарт, бесплатно обеспечивая лекарственными препаратами пациентов с сахарным диабетом. Средства социальной реабилитации (тест-полоски, иглы для введения инсулина) получают бесплатно льготные категории граждан — те, которые имеют группу инвалидности по диабету», — отметил главный эндокринолог области.

В этом году темой Всемирного дня диабета стала «Доступность к обучению пациентов с сахарным диабетом». В Бресте, Барановичах и Пинске работают стационарные школы диабета. Также при каждом кабинете эндокринолога функционирует амбулаторная школа диабета. В Брестском областном эндокринологическом диспансере 14 ноября с 14.00 до 19.00 и 15 ноября с 8.30 до 13.00 будет работать прямая телефонная линия по вопросам диагностики, лечения и профилактики сахарного диабета. Обращаться можно по номеру 8 (0162) 52-50-83.

belta.by

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