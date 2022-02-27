МИД КНР: в условиях пяти волн расширения НАТО законные требования России должны быть удовлетворены

В условиях пяти раундов расширения НАТО на восток законные требования безопасности России должны быть должным образом удовлетворены. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре со своей германской коллегой Анналеной Бербок, сообщается на сайте китайского МИД.

“Ван И заявил, что Китай уделяет пристальное внимание изменениям ситуации в Украине и поддерживает все усилия по смягчению ситуации и ее урегулированию политическим путем. Что касается вопросов европейской безопасности, следует серьезно отнестись к законным опасениям всех стран. В условиях пяти последовательных раундов расширения НАТО на восток законные требования безопасности России должны быть должным образом удовлетворены”, – говорится в сообщении.

Ван И заявил, что холодная война давно закончилась, и НАТО необходимо пересмотреть свою позицию и ответственность. “Китай считает, что необходимо полностью отказаться от менталитета времен холодной войны, основанного на групповом противостоянии. Китай поддерживает НАТО, ЕС и Россию в возобновлении диалога и стремлении построить сбалансированный, эффективный и устойчивый механизм европейской безопасности для достижения долгосрочного мира и стабильности на европейском континенте”, – заявил глава МИД Китая.

Ван И также отметил, что Китай не поддерживает использование санкций для решения проблем и тем более выступает против односторонних санкций, не соответствующих международному праву. “Практика давно доказала, что санкции не только не решат проблем, но и создадут новые проблемы, которые приведут к проигрышной ситуации в экономике и будут мешать процессу политического урегулирования”, – заявил министр иностранных дел Китая.

Ван И подчеркнул, что Китай как постоянный член Совета Безопасности ООН всегда выполнял свои обязательства по поддержанию международного мира и безопасности. “Мы считаем, что Совет, если он будет действовать, должен способствовать политическому урегулированию нынешнего кризиса, а не спровоцировать новую конфронтацию… Китай будет и впредь играть конструктивную роль в поисках и достижении мира”, – заключил Ван И.