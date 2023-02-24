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Микашевичи: благоустройство улицы Ф. Скорины обойдётся в 1,68 миллиона рублей

24.02.2023
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Из года в год Микашевичи прирастают новыми домами. Важно не только возвести многоквартирный комплекс, но и благоустроить дворы, сделать удобным подъездные пути.

С прошлого года по заказу УКСа Лунинецкого района начались работы по улице Ф. Скорины. Сегодня тут работают специалисты ДРСУ-101. Вот что рассказал «ЛН» начальник организации Александр Трухнов:

– В настоящее время на участке ведется прокладка ливневой канализации, на установке которой задействованы работники водоканала. Мы же занимаемся подводкой кабелей освещения, устанавливаем бортовые камни, обустраиваем тротуары и параллельно ведем подготовительные работы под асфальтирование дороги.

Сдать объект «под ключ» планируется в июне 2023 года. Бюджету такое благоустройство обойдется в 1 миллион 680 тысяч рублей.

Все подробности и другие новости Микашевич, Лунинца и нашего района читайте в номере газеты «Лунінецкія навіны» за 24 февраля

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