Микашевичи – Острово: дома и стены помогают

Алла Кислюк много лет прожила в Микашевичах. И все же горожанкой так и не стала. Как только появлялось свободное время, спешила в деревню. Поначалу к дедушке с бабушкой в Любань, а, выйдя замуж, – еще и к родителям супруга. Когда их земной путь завершился, и старый дом в Острово остался без хозяев, долго пустовать ему не пришлось. Алла Павловна вместе с мужем Валентином сменили городские удобства на сельский быт.

– Кто сказал, что в обычном деревенском доме нельзя жить с комфортом? – улыбается собеседница.– Надо только приложить руки и немного времени, а материалов в современных строительных магазинах – на любой кошелек. Поэтому сегодня у нас условия проживания не хуже чем в благоустроенной квартире, разве что отопление печное.

Планов у Кислюков, что говорят, «грамодье». Тут и преображение жилого строения, и благоустройство двора с прилегающей территорией, и расширение личного подсобного хозяйства. Хотя куда уже больше? Сейчас на их подворье постоянную «прописку» имеют 4 коровы, гуси, куры, овцы и другая домашняя живность. Значительную часть кормов для них семья заготавливает самостоятельно.

– Это еще не много! – говорит хозяйка. – Было время, когда одних только овец, а они у нас породистые – курдючные, насчитывалось до 70 голов. Однако их поголовье пришлось сократить. Ведь если излишки молока можно сдать государству, то с реализацией лишнего мяса, шерсти и другой продукции овцеводства – большие проблемы.

По словам Аллы Павловны, на их столе практически все продукты собственного производства. Сыром, сметаной, творогом, сливками, мясом и полуфабрикатами обеспечивают не только себя, но и детей с внуками.

– Дочь Анжелика и сын Евгений живут в большом городе, но хорошо помнят, откуда пошел их род. Сами бывают практически каждые выходные, и семьи привозят. Мы с мужем уже трижды стали бабулей с дедулей. Внучки Злата и Василиса с внуком Елисеем – наша особая гордость. Когда приезжают, стараются не просто заглянуть во все уголки дома и подворья, но и наладить контакт с каждым животным. А коров эти предприимчивые «почемучки» уже поделили между собой в качестве приданого. Каждому – по одной, а четвертая пока свободна, – смеется собеседница.

Алла Павловна и Валентин Алексеевич работают в микашевичском цехе Лунинецкого ЖКХ: он – в ЖЭУ, она – в гостинице. Интересуюсь, откуда черпают силы и энергию.

– График у нас удобный, посменный. Поэтому свободного времени хватает и на отдых, и на хозяйственные заботы. Да и стимул у нас прекрасный. Хочется еще помочь детям, а также порадовать внуков натуральными продуктами и отдыхом на свежем воздухе. Места тут у нас изумительные, а до республиканского ландшафтного заказника «Средняя Припять» – рукой подать, – подчеркивает женщина.

Думается, планы и мечты Аллы и Валентина Кислюков обязательно сбудутся. Ведь, как известно, дома и стены помогают, в том числе в таких прекрасных начинаниях.

Наталья Лялюк

Подписывайтесь на наш канал в Telegram