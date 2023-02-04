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Микашевичская гимназия презентовала свой опыт на уровне СНГ

04.02.2023
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Директор ГУО «Микашевичская гимназия им. В.И. Недведского» Сергей Петрович Высоцкий и заместитель директора по воспитательной работе Ирина Николаевна Шевчик приняли участие в I Международной научно-методической конференции «Обеспечение качества образования: состояние, проблемы и перспективы», которая прошла в зале заседаний Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств в г. Минске.

В мероприятии приняли участие представители Министерства образования Республики Беларусь, Исполнительного комитета СНГ, Департамента контроля качества образования, Национального агентства по обеспечению качества образования, представители Министерств образования и образовательных учреждений России, Армении, Кыргызстана, Узбекистана, Китая.

В рамках конференции состоялись открытая диалоговая площадка и проектно-образовательные интенсивы. С.П. Высоцкий и И.Н. Шевчик презентовали опыт работы гимназии по обеспечению организационно-управленческого сопровождения инновационной деятельности в УО.

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