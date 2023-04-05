Микашевичская инспекция: лук медвежий — сбор запрещён!

Черемша, победный лук, дикий чеснок – все это названия одного и того же растения, включенного в Красную книгу Беларуси под названием лук медвежий. Несмотря на то, что растет оно большими группами, образуя сплошные обширные плантации, мест произрастания медвежьего лука не так уж много. Этот вид очень уязвим для всякого рода вмешательств: от вырубки лесов и мелиорации до простого вытаптывания в процессе сбора.

Из-за своих пищевых качеств черемша стала объектом незаконной заготовки с целью продажи. Однако тем, кто покупает ароматную зелень, стоит помнить: они вкладывают средства не в сохранение, а в уничтожение природного разнообразия.

Сборщиков медвежьего лука могут оштрафовать за изъятие дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу. Для данных граждан, нарушающих природоохранное законодательство предусмотрен штраф до 30 базовых величин, наряду с уплатой штрафа виновным также придется возместить причиненный вред по 5 базовых величин за каждый килограмм заготовленных листьев или по 7 базовых величин за килограмм, если растение заготовлено с луковицами.

А.В. Монич, заместитель начальника Микашевичской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира

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