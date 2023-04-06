Микашевичская инспекция о запрете сбыта экран-телевизоров

Микашевичская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира (далее — Микашевичская МРИ), сообщает, что в Республике Беларусь, участились случаи, нарушения установленного законодательством порядка, сбыта индивидуальными предпринимателями, орудий добычи рыбы для любительского рыболовства — экран — телевизоров , так как не все юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, досконально изучили Правила любительского рыболовства.

С целью предупреждения и пресечения административных правонарушений в сфере сбыта и хранения экран — телевизоров, совершаемых юридическими и физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, Микашевичская МРИ напоминает, что в соответствии с Приложением № 1 к Указу Президента Республики Беларусь от 21.07.2021 № 284 «Особенности сбыта и хранения рыболовных сетей и иных изготовленных с использованием сетематериалов орудий добычи рыбы или других водных животных, а также сетематериалов и традиционных национальных орудий лова рыбы»:

— сбыт рыболовных сетей, иных изготовленных с использованием сетематериалов орудий добычи рыбы (в том числе экран – телевизоров) и сетематериалов — осуществляют юридические лица и индивидуальные предприниматели, традиционных национальных орудий лова рыбы – физическими лицами, занимающиеся их изготовлением.

Указанная деятельность осуществляется юридическими и физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, при условии включения их в перечень лиц, имеющих право на сбыт и хранение рыболовных сетей, сетематериалов и традиционных национальных орудий лова, формируемый облисполкомами и Минским горисполкомом.

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Микашевичскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по тел. 801647 27 314 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Микашевичская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира

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