Микашевичская инспекция: с 15 апреля — запрет на лов судака

Микашевичская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира информирует любителей рыболовства, о том, что в соответствии с пунктом 30 Правил любительского рыболовства, утверждённых Указом Президента Республики Беларусь 21 июля 2021 г. № 284 «О рыболовстве и рыболовном хозяйстве» (далее — Правила), во всех рыболовных угодьях Республики Беларусь с 15 апреля по 30 мая устанавливается запрет на лов судака .

Судак населяет все крупные реки Республики Беларусь, а также многие озера и водохранилища. Большую часть года судак, как правило, держится у дна, а во время нереста выходит на мелководье. Нерестится судак при прогреве воды до 15 градусов. Похолодание способно растянуть этот процесс на 2 — 3 недели. В реках судак откладывает икру на водные растения, в водоемах — на песок и камни. Места для икрометания выбирают самцы, они же заботятся и о потомстве — защищают икру от поедания другими рыбами, предохраняют ее заиления, смывая грязь частыми и сильными движениями грудных плавников.

Скорость развития икры зависит от температуры воды — чем она ниже, тем больше времени необходимо для выхода личинок из икры. Весь этот период самцы несут свою вахту.

В соответствии с Правилами, в случае вылова рыбы, в отношении которой установлены ограничения или запреты, то такая рыба должна быть выпущена в рыболовные угодья в живом виде.

За нарушение запрета наступает административная ответственность в виде штрафав размере от 10 до 30 базовых величин, с возмещением причинённого вреда в размере 18 базовых величин за каждую изъятую особь.

Если общий размер вреда превысит 100 базовых величин, в отношении нарушителя может быть возбуждено уголовное дело.

Микашевичская межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира сообщает, если Вы стали свидетелем нарушения природоохранного законодательства не проходите мимо, звоните в любое время на телефон горячей линии — 8 (017) 39-00-000 или 8 (033) 333-6-000.

А.В. Монич, заместитель начальника инспекции