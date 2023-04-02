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Микашевичский цех ЖКХ: впереди большой объём работ (Лунинецкий район)

02.04.2023
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Если нам комфортно, мы воспринимаем работу коммунальников как должное. А в случае
форс-мажора сразу тянемся к телефону – единый номер 115 доступен круглосуточно. Создание достойных условий для проживания – главная задача сотрудников структурных подразделений Лунинецкого ЖКХ, в том числе и цеха в Микашевичах, который возглавляет Виталий Сенюк.

Как рассказал Виталий Евгеньевич, коллектив, в котором на сегодняшний день трудится 205 человек, стремится к тому, чтобы город имел красивый, ухоженный вид. Для этого работники Микашевичского цеха прилагают максимум усилий. Это благоустройство улиц, ремонт и обслуживание домов, уличное освещение, наведение порядка на придомовых территориях. Объем задач большой…

– Планируем по максимуму выполнить все заявки, – рассказывает руководитель подразделения. – Жители города в основном относятся с пониманием, особенно, когда сроки выполнения работ немного откладываются. Много делаем, но еще больше предстоит сделать по замене кровлей, сетей водоснабжения, герметизации межпанельных швов. К сожалению, у нас не хватает рабочих рук: требуются слесари, сварщики. Когда не получается что-то выполнить собственными силами, привлекаем сторонние организации. В прошлом году произвели текущий ремонт тротуарных дорожек вдоль улиц Первомайская и 17-го Сентября, а также постамента и прилегающей территории вокруг памятника Ленину. Провели работы по расширению кладбищ. На этот год запланировали много мероприятий.

В их числе – изготовление проектно-сметной документации на строительство котельной на местных видах топлива и на реконструкцию городской бани, и, как уже рассказывали «Лунінецкія навіны», сплошное асфальтирование улиц Маяковского и Фабричной и переулка Северный в Микашевичах.

Более подробно о том, что запланировано по благоустройству в Лунинце и Микашевичах на 2023 год —  читайте в ближайшем номере газеты «Лунінецкія навіны»

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