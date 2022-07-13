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Милиция Брестской области в июне уничтожила 14 т мака и 600 кг конопли

13.07.2022
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В Брестской области в июне правоохранители уничтожили около 14 т мака и примерно 600 кг конопли, сообщает УВД облисполкома.

В регионе с 1 июня по 15 сентября проводят социальную программу «Мак», чтобы пресечь выращивание наркосодержащих растений и перекрыть каналы распространения запрещенных веществ. Сотрудники милиции обращают внимание, что выращивать мак и коноплю нельзя. Для хозяев участков это может обернуться неприятностями.

«Только за июнь правоохранители Брестской области выявили и уничтожили порядка 14 т мака и около 600 кг конопли на общей площади более 20 га. 24 человека привлечены к административной ответственности», — рассказали в УВД.

Если правоохранители заметят на даче или в огороде коноплю или мак, владельцу за посев или выращивание таких растений может грозить штраф по ст.17.1 КоАП. Придется заплатить до 20 базовых величин (до Br620). Наказание может быть жестче, если будет усмотрена цель сбыта или изготовления наркотиков. В этом случае наступает уголовная ответственность.

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