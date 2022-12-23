«Миллионы Лунинецкого МЗ, «гранитные» киловатты и новые уловки в интернете» — читайте в номере газеты «Лунінецкія навіны» за 23 декабря

Основные темы номера “Лунінецкіх навін” и газеты в газете “Микашевичские горизонты” за 23 декабря:

— Беларусь-Россия: антифейк на высшем уровне и газ, а не тормоз

— Наши дети на областном празднике

— Как прошел финал районного этапа республиканского конкурса «Учитель года»

— Господдержка для строительства домов

— Десятки миллионов долларов Лунинецкого МЗ

— Сколько и почему затратили газовики на реконструкции административного здание и открытие сервисного центра для населения в Лунинце

— В центре внимания — безопасность дорожного движения: количество ДТП, их причины и последствия на территории лунинецкого района

— Налог на профдоход

— Льготы для самозанятых

— Молдавский колорит семьи из Микашевич

— Проект «Микашевичи – здоровый город»

— Взгляд на «мусорную» проблему в городе гранитодобыдчиков

— «Гранитные» киловатты

— Наши робототехники

— Новые уловки мошенников: лунинчанин лишился более 14 тысяч рублей

— Сквозь годы и суеверия: Николай и Мария ШАБОЛДОВЫ из Лунинца

— Приятные хлопоты Виктора ПАВЛОВИЧА из СУП «Межлесское»

— «Поляна в окружении святынь» в Лунинецком районе

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