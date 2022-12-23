«Миллионы Лунинецкого МЗ, «гранитные» киловатты и новые уловки в интернете» — читайте в номере газеты «Лунінецкія навіны» за 23 декабря
Основные темы номера “Лунінецкіх навін” и газеты в газете “Микашевичские горизонты” за 23 декабря:
— Беларусь-Россия: антифейк на высшем уровне и газ, а не тормоз
— Наши дети на областном празднике
— Как прошел финал районного этапа республиканского конкурса «Учитель года»
— Господдержка для строительства домов
— Десятки миллионов долларов Лунинецкого МЗ
— Сколько и почему затратили газовики на реконструкции административного здание и открытие сервисного центра для населения в Лунинце
— В центре внимания — безопасность дорожного движения: количество ДТП, их причины и последствия на территории лунинецкого района
— Налог на профдоход
— Льготы для самозанятых
— Молдавский колорит семьи из Микашевич
— Проект «Микашевичи – здоровый город»
— Взгляд на «мусорную» проблему в городе гранитодобыдчиков
— «Гранитные» киловатты
— Наши робототехники
— Новые уловки мошенников: лунинчанин лишился более 14 тысяч рублей
— Сквозь годы и суеверия: Николай и Мария ШАБОЛДОВЫ из Лунинца
— Приятные хлопоты Виктора ПАВЛОВИЧА из СУП «Межлесское»
— «Поляна в окружении святынь» в Лунинецком районе
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